Жители начали покидать Сувалкский коридор после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщила немецкая газета Bild .

По данным источника, в настоящее время в соединяющем Литву и Польшу Сувалкском коридоре, также разделяющем Калининградскую область России Белоруссию, обстановка начала резко обостряться.

Местные жители заявили, что опасаются вероятных атак на регион, контроль над которым позволит изолировать государства Прибалтики от остальных стран Североатлантического альянса.

Bild уточнила, что власти Польши и Литвы пока не сообщали о планах эвакуации, однако в регионе уже усиливается присутствие военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение Европы снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине идут вразрез со стремлением России на выход к политическому урегулированию украинского конфликта.