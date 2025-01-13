Кремль назвал выгодным для США атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Украина продолжает придерживаться линии на энергетический терроризм, доказательство чему — попытка атаковать компрессорную станцию «Русская» газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам», — добавил он.

Бенефициарами ситуации Песков назвал США, которые за счет этого хотят увеличить поставки собственного сжиженного газа в Европу по завышенным ценам.

Атака произошла 11 января. По данным Минобороны, для этого ВСУ использовали девять беспилотников, которые удалось сбить. На работу станции произошедшее не повлияло, она качает газ в прежнем режиме, никто не пострадал.