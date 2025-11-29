Лавров заявил, что Россия уважает «непокорного» Орбана

Россия, в отличие от стран Евросоюза, уважает позицию Венгрии по Украине. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров журналисту «России 1» Павлу Зарубину после визита в Москву венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«В отличие от европейских стран, которые то и дело выступают с претензиями. Орбан свои действия не согласовывает с Брюсселем… Мы уважаем позицию Венгрии, как и любой другой страны», — отметил глава российского МИД.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения со стороны Евросоюза. При этом он отметил, что у премьера Венгрии есть свое представление по прекращению украинского конфликта. Мерц напомнил, что это не первый подобный визит Орбана — он приезжал в Москву в 2024 году.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «фатальной комбинацией» увольнение главы офиса президента Украины Андрея Ермака, хаос в переговорах по американскому мирному плану Стивена Уиткоффа и визит венгерского премьера к Путину.