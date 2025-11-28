Орбан отправился в Россию без одобрения ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения со стороны Евросоюза. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Его слова привело РИА «Новости».

Мерц отметил, что позиция Орбана известна лидерам ЕС уже несколько лет и это не первая его поездка в Москву.

«Но он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами. Но в этом нет ничего нового. У него есть свое представление по прекращению этого конфликта», — добавил канцлер.

Он напомнил о визите Орбана в Москву в 2024 году.

«Если у кого-то есть идея лучше, чем у нас, то это приветствуется. Я просто сомневаюсь, что на этот раз это будет более успешным, чем в прошлый раз. К сожалению», — сказал Мерц.

Президент России Владимир Путин не исключил, что беседа с Орбаном станет откровенной.