Из-за тех, кто создал инструмент антироссийской агрессии в виде украинского президента Владимира Зеленского, стало возникать все больше трудностей в дипломатии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов в здании МИД.

По словам дипломата, снабжая Киев оружием, западные страны сделали из Зеленского наконечник собственной агрессии, направленной против России.

Он также предупредил, что в случае попытки Запада сорвать празднование Дня Победы руками Киева эти страны ждет жесткий ответ.

«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если [произойдет] то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», — заявил Лавров.

Дипломат отметил, что сегодня борьба с нацизмом перестала быть только идеологической: призывы Европы повторить опыт Гитлера и напасть на Россию делают ее практической.