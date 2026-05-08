В Европе начали открыто призывать к повторению опыта Гитлера и готовить нападение на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов в здании МИД.

«В Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью — нанести ей стратегическое поражение», — сказал дипломат.

По словам министра, это наделяет борьбу с нацизмом не только идеологическим, но и практическим значением. Он также отметил, что Евросоюз всячески поощряет подобные реваншистские настроения.

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уличил Германию в намерении взять официальный курс на реванш после поражения во Второй мировой войне. А официальный представитель МИД Мария Захарова отметила попытку Канады оправдывать гитлеровских коллаборационистов.