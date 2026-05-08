Пощады не будет. Лавров предупредил о последствиях за попытку срыва Дня Победы

Лавров: пощады для западных нацистов, пытающихся сорвать День Победы, не будет

Западные нацисты не получат пощады в случае попытки срыва Дня Победы руками Украины. Об этом на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД заявил глава ведомства Сергей Лавров.

Министр обратил внимание, противник пытается испортить святой праздник для России.

«Хочу сказать со всей прямотой и ответственностью: если [случится] то, что делают через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что для России важно устранить любые исходящие с украинской территории угрозы безопасности.

В Минобороны заявляли, что военные зафиксировали 1365 нарушений объявленного перемирия в зоне спецоперации со стороны Украины. В ведомстве добавили, что вооруженные силы наносили ответные удары по местам запуска БПЛА и огневым позициям противника.