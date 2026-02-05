Лавров: действия США не вяжутся с заявлениями о сотрудничестве с Россией

США заявляют о возможности инвестиционного сотрудничества с Россией, но их действия говорят об обратном. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT .

Лавров напомнил, что недавно был принят документ о Кубе. В нем объявили чрезвычайное положение из-за угроз, которые страна представляет для интересов США в Карибском бассейне. Среди причин — якобы враждебная политика России.

«Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества — не очень все вяжется с этим», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что США вводят ограничения на приобретение российскими нефти и сжиженного природного газа другими странами, вынуждая их обращаться к американским энергоресурсам.

Также Лавров выразил озабоченность происходящими событиями на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Россия внимательно следит за развитием ситуации в регионе.

Ранее российский дипломат заявил, что в западном истеблишменте достаточно руководителей, которые не знают, что такое стыд. Лавров отметил, что некоторые президенты и премьер-министры ведут политику, основанную на обмане.