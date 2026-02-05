Лавров выразил обеспокоенность происходящими событиями на Ближнем Востоке

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил озабоченность происходящими событиями на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в регионе. Об этом сообщил RT .

Министр указал на особое беспокойство, вызванное усилением напряженности между США и Ираном, которая способна привести к значительным осложнениям и распространению нестабильности на соседние регионы.

По словам Лаврова, российское руководство занимает взвешенную позицию, не вмешиваясь в конфликт. Основная цель Москвы — способствовать урегулированию проблем путем мирных переговоров и международного сотрудничества.