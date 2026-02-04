Лавров заявил, что в Европе много политиков без чувства стыда

В западном истеблишменте достаточно руководителей, которые не знают, что такое стыд. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT .

По словам министра, президенты или премьер-министры подчас следуют курсу, основанному на обмане, на неспособности краснеть за откровенную ложь.

«Что ж, это факт. Таких людей там достаточно», — резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в качестве примера нечестного политика Лавров привел украинского лидера Владимира Зеленского. По словам министра, глава киевского режима не думает ни о чем, кроме себя. Глава МИД добавил, что у этого человека нет «ни стыда ни совести».