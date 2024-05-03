Reuters опубликовало отозванный репортаж с британским министром об ударах по России | 360°

Мир 03 мая 2024, 01:37 Reuters опубликовало отозванный репортаж с британским министром об ударах по России Reuters снова опубликовало репортаж со словами Кэмерона об ударах Киева по РФ Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

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Агентство Reuters снова опубликовало отозванную новость, в которой глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял о «праве» Украины бить по России британским оружием. Новость появилась на сайте без видимых изменений.

Репортаж с Кэмероном появилась сразу после полуночи пятницы. До этого на сайте висело сообщение, что новость отозвана «до рассмотрения некоторых деталей в репортаже».

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Кэмерон в интервью агентству заявил, что Великобритания продолжит поставлять оружие на Украину, и она будет им распоряжаться по своему усмотрению, в том числе для ударов по территории России. Глава британского МИД заявил, что Киев «имеет право» защищаться.

Позже публикацию сняли с ленты, на это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала это «чисто английским убийством».