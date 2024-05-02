«Дали заднюю». Reuters снял сообщение о словах Кэмерона об ударах по РФ британским оружием | 360°

Мир 02 мая 2024, 21:46 «Дали заднюю». Reuters снял сообщение о словах Кэмерона об ударах по РФ британским оружием Захарова назвала «убийством» отказ Reuters от публикации слов Кэмерона РИА «Новости»

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Снятие с публикации на сайте Reuters информации о словах главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право атаковать Россию британским оружием, — это сюжет в стиле «чисто английского убийства». Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что материал ликвидировали через два часа после того, как его опубликовали.

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«На наших глазах разворачивается „чисто английское убийство“», — подчеркнула представитель МИД.

Она не сомневается, что цитата была верной и уверена, что Кэмерон произнес фразу о «праве» Украины атаковать РФ британским оружием. Однако из-за резонанса, который вызвало это заявление, британские власти были вынуждены «дать заднюю и принести в жертву Reuters».

Ранее Захарова предположила, что Великобритания должна быть готова к тому, что Украина будет наносить удары по ее территории британским оружием.