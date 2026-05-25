Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио обратил внимание на рекомендацию Москвы эвакуировать американских дипломатов из Киева. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора 25 мая.

Лавров по поручению президента Владимира Путина проинформировал американскую сторону о том, что Вооруженные силы России приступают к «системным и последовательным ударам» по объектам в Киеве, используемым в интересах ВСУ, а также по центрам принятия решений.

Министр также указал на опубликованное заявление российского МИД, в котором иностранным государствам, включая США, рекомендовали обеспечить эвакуацию дипломатического персонала и других граждан из украинской столицы.

Лавров напомнил о договоренностях по украинскому конфликту, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже. По его словам, попытки европейских элит и киевских властей подрывают эти соглашения, которые могли стать основой для долгосрочного урегулирования.