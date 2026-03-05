Лавров: переговоры между РФ и США были позитивными, но дух Анкориджа испаряется

Переговоры между Россией и США в Анкоридже прошли в позитивной атмосфере, но дух Анкориджа испаряется. Такое заявление в ходе посольского «круглого стола» по урегулированию ситуации вокруг Украины сделал глава МИД России Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

«Дух — это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», — сказал Лавров.

Лавров отметил, что действия Ирана осуждают, при этом атаки США полностью игнорируют. По его мнению, есть надежда, что кризис на Ближнем Востоке завершится осознанием неизбежности договоренностей, но пока этот шанс мизерный.

Дипломат предложил принять в Совете безопасности ООН резолюцию, призывающую как можно скорее закончить конфликт.

Ранее Лавров заявил, что США стремятся «добить» иранский режим, считая, что у него нет права на существование. При этом министр иностранных дел напомнил, что доказательств разработки Ираном ядерного оружия нет.