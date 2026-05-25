Иностранцам рекомендуется покинуть Киев, поскольку ВС России ударят по военным объектам в городе и области. Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.

Российские военные будут системно и последовательно бить по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Это ответный шаг на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который переполнил чашу терпения, сообщили в ведомстве.

«Хунта [президента Украины Владимира] Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — подчеркнула пресс-служба.

В МИД России также предупредили иностранных граждан, что им необходимо как можно скорее покинуть город.

Ранее ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске. В здании погиб 21 человек, 65 получили ранения.