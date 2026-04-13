Названа повестка визита Лаврова в Китай

МИД КНР: Лавров и Ван И обсудят международные и региональные вопросы

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Китай проведет встречу с коллегой Ван И, они обсудят региональные и международные вопросы. Об этом на брифинге объявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Также дипломаты затронут тему развития двусторонних отношений.

«В ходе визита министра Сергея Лаврова в Китай главы ведомств обменяются мнениями о развитии двусторонних отношений, обсудят представляющие общий интерес международные и региональные вопросы, сотрудничестве в различных областях», — сказал Цзякунь.

Поездка Лаврова в Китай состоится 14–15 апреля.

Западные СМИ писали, что Европу серьезно беспокоит якобы расширение военной поддержки России со стороны Поднебесной. Они считают, что такая связь разрушает надежды Евросоюза уговорить Китай повлиять на Кремль и добиться перемирия на Украине.