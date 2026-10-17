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    Лавров прибыл в Бахрейн

    Фото: РИА «Новости»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму, где примет участие в девятом раунде стратегического диалога России с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщил ТАСС.

    Визит в Бахрейн стал первым этапом ближневосточной поездки российского министра, направленной на содействие снижению напряженности в Персидском заливе.

    В рамках стратегического диалога Лавров обсудит с представителями арабских государств вопросы регионального взаимодействия. Кроме того, на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч.

    Завершится дипломатическое турне посещением Тегерана. В иранской столице глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своим коллегой Аббасом Арагчи.

    Предыдущий раунд стратегического диалога России и ССАГПЗ на уровне министров иностранных дел состоялся в сентябре 2025 года в Сочи.

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