Лавров прибыл в Бахрейн

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму, где примет участие в девятом раунде стратегического диалога России с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщил ТАСС .

Визит в Бахрейн стал первым этапом ближневосточной поездки российского министра, направленной на содействие снижению напряженности в Персидском заливе.

В рамках стратегического диалога Лавров обсудит с представителями арабских государств вопросы регионального взаимодействия. Кроме того, на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч.

Завершится дипломатическое турне посещением Тегерана. В иранской столице глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своим коллегой Аббасом Арагчи.

Предыдущий раунд стратегического диалога России и ССАГПЗ на уровне министров иностранных дел состоялся в сентябре 2025 года в Сочи.