Лавров после слов Стубба высказался о территориальных изменениях

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что территориальные изменения нередко становятся частью договоренностей по итогам конфликтов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» .

«Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей», — сказал он.

Лавров напомнил о словах президента Финляндии Александра Стубба, который ссылался на соглашения между СССР и Финляндией 1944 года. По словам министра, тогда Финляндия, сражавшаяся на стороне гитлеровской Германии, подписала договор о нейтралитете и обязательстве не вступать в военные блоки против СССР, однако впоследствии присоединилась к НАТО.

Глава ведомства отметил, что если Стубб имел в виду территориальные изменения по итогам Второй мировой войны, то они действительно стали одним из ее результатов. Он добавил, что таких примеров в истории «множество».

Также Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию на Украине — ни от двусторонних, ни от трехсторонних.