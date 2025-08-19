Россия не отказывалась ни от каких форматов по Украине — МИД

Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию на Украине — ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров на в комментарии телеканалу «Россия-24».

«Президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил», — добавил министр.

По его словам, главное, чтобы любые форматы включались не ради того, чтобы потом об этом судачили в соцсетях, газетах и по телевизору, а чтобы постепенно готовить саммиты. Россия поддержит серьезный подход, заключил дипломат.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил готовность президента России Владимира Путина встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

