Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию на Украине — ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров на в комментарии телеканалу «Россия-24» .

«Президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил», — добавил министр.

По его словам, главное, чтобы любые форматы включались не ради того, чтобы потом об этом судачили в соцсетях, газетах и по телевизору, а чтобы постепенно готовить саммиты. Россия поддержит серьезный подход, заключил дипломат.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил готовность президента России Владимира Путина встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.