Глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России всегда были два настоящих союзника — армия и флот, но сейчас добавилась еще пара. Дипломат заявил об этом в интервью ОТР .

«Еще со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это еще и Воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать)», — сказал он.

Лавров добавил, что второй новой союзник России — войска беспилотных летательных аппаратов. Так что теперь российских союзников будет больше.

Ранее Лавров назвал Украину «наконечником» Запада, открыто объявившего войну России. Западные страны используют киевский режим и украинское государство как геополитический таран, что подтверждает и недавнее антироссийское заявление главы бельгийского Генштаба Фредерика Вансина.