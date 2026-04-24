Страны Запада, несмотря на все возникшие разногласия между собой, сохранили желание продолжить экспансию на всем Евразийском континенте, уделяя внимание тем районам, где Россия всегда имела сильное влияние и сохранила законные интересы. С таким заявлением на встрече с представителями некоммерческих организаций выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Полный текст его заявления опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что после распада Советского Союза перспективы мирного сосуществования и даже сотрудничества с Западом казались реалистичными. Но это время ушло. Страны Запада на протяжении многих веков проводили стратегию, которая сегодня выражается в лозунге о нанесении России «стратегического поражения».

«Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве „наконечника“ используется киевский режим. Но то, что этот „наконечник“ беспомощен без материального наполнения западным оружием. <…> Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана», — заявил Лавров.

В подтверждение своих слов он привел заявление слова бельгийского Генштаба

Фредерика Вансина, который честно признался, что Украина выигрывает время, чтобы Европа могла подготовиться к войне с Россией.

Лавров добавил, что несмотря на такие тяжелые условия, Россия продолжит свой внешнеполитический курс с защитой национальных интересов, укреплением суверенитета и устойчивым развитием многонационального государства.

Посол России в Вашингтоне Александр Даричев ранее заявил, что европейские страны забыли уроки Второй мировой войны и подвиг, который совершили союзные войска в их освобождении. Дипломат подчеркнул, что сейчас страны старого света вернулись к идеям фашизма, а их недальновидные политики прямо говорят о новом «походе на Восток».