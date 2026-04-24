Лавров: Запад начал войну с Россией и использует Украину геополитическим тараном
Страны Запада, несмотря на все возникшие разногласия между собой, сохранили желание продолжить экспансию на всем Евразийском континенте, уделяя внимание тем районам, где Россия всегда имела сильное влияние и сохранила законные интересы. С таким заявлением на встрече с представителями некоммерческих организаций выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Полный текст его заявления опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что после распада Советского Союза перспективы мирного сосуществования и даже сотрудничества с Западом казались реалистичными. Но это время ушло. Страны Запада на протяжении многих веков проводили стратегию, которая сегодня выражается в лозунге о нанесении России «стратегического поражения».
«Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве „наконечника“ используется киевский режим. Но то, что этот „наконечник“ беспомощен без материального наполнения западным оружием. <…> Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана», — заявил Лавров.
В подтверждение своих слов он привел заявление слова бельгийского Генштаба
Фредерика Вансина, который честно признался, что Украина выигрывает время, чтобы Европа могла подготовиться к войне с Россией.
Лавров добавил, что несмотря на такие тяжелые условия, Россия продолжит свой внешнеполитический курс с защитой национальных интересов, укреплением суверенитета и устойчивым развитием многонационального государства.
Посол России в Вашингтоне Александр Даричев ранее заявил, что европейские страны забыли уроки Второй мировой войны и подвиг, который совершили союзные войска в их освобождении. Дипломат подчеркнул, что сейчас страны старого света вернулись к идеям фашизма, а их недальновидные политики прямо говорят о новом «походе на Восток».