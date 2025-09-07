Лавров объяснил тройное рукопожатие лидеров России, Индии и Китая

Россия, Китай и Индия понимают, что у них много общих интересов, что приводит к укреплению их партнерства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Министр иностранных дел отметил тройное рукопожатие президентов России, Индии и Китая — Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

«Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что полное совпадение интересов невозможно. Однако очевидно стремление трех стран к укреплению партнерства. Государства извлекают выгоду из совместных усилий в областях, где их интересы совпадают, подчеркнул министр. Речь идет о развитии экономики, решении социальных проблем и повышении благосостояния населения.

