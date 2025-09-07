Daily Express решила, что слова президента России Владимира Путина о размещении европейских военных на территории Украины — жесткий и пугающий сигнал для Запада.

«В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут „законными целями“, — указано в публикации.

На пленарном заседании ВЭФ-2025 Путин назвал законными целями войска НАТО при их появлении на Украине. По его словам, возможное размещение военных контингентов на Украине — одна из главных причин, по которой страну хотят втянуть в НАТО.

Ранее итальянская газета L’Antidiplomatico сообщила, что Путин спутал карты странам «коалиции желающих», когда дал понять, что размещение западных военных на Украине является недопустимым. Газета назвала лидеров этих государств всадниками апокалипсиса и предупредила Запад: отправка европейских войск может привести к тяжелым последствиям.

