Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Лавров: Путин встретится с Зеленским только после проработки всех вопросов

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин открыт для встречи с Владимиром Зеленским, но только если все ключевые вопросы будут тщательно подготовлены. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наш президент неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее Зеленский выступил за переговоры с Путиным в  нейтральной части Европы. Украина не возражает против встречи в Швейцарии, Турции или Австрии. Возможность встречи в Москве Зеленский исключил.

Как подчеркнул глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, Украина не планирует уступать территории России. Однако он также отметил, что вернуть недавно присоединенные регионы силой не получится.

