Зеленский выступил за переговоры с Путиным в нейтральной части Европы

Зеленский: Украина не против встречи с Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны состояться в нейтральной части Европы. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, чьи слова привело УНИАН.

Украина не возражает против встречи в Швейцарии, Турции или Австрии. Возможность встречи в Москве Зеленский исключил.

Он также назвал «спорным» Будапешт в качестве места саммита, так как Венгрия выступала против поддержки Украины.

В координационную группу по подготовке саммита с Россией со стороны Соединенных Штатов войдут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, чтобы Европа присутствовала», — заявил Зеленский.

В Белом доме в качестве площадки для трехстороннего саммита с участием Путина, Зеленского и Дональда Трампа рассматривают Будапешт. Секретная служба США уже начала подготовку к мероприятию.