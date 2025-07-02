Войска КНДР втрое увеличат присутствие в зоне спецоперации
Военкор Сладков: КНДР увеличат боевой контингент в зоне СВО втрое
Войска Северной Кореи решили значительно увеличить свое присутствие в зоне спецоперации. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.
«Братья-корейцы увеличивают свой боевой контингент в СВО в три раза», — написал он.
Раскрывать источники информации Сладков не стал. Он также добавил, что на стороне России сражаются и кубинцы, но выразил надежду, что их число также станет больше.
В Минобороны эту информацию никак не комментировали.
Ранее стало известно, что бойцы из КНДР вернутся в Курскую область, в освобождении которой принимали участие. Теперь они займутся разминированием территорий и помогут с восстановлением населенных пунктов, пострадавших от действий ВСУ.