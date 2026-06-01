Лантратова призвала не забывать о трагедии в Старобельске в День защиты детей

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова призвала не забывать о трагедии в Старобельске в Международный день защиты детей. Об этом она написала в своем телеграм-канале .

«В этом году накануне праздника случилась страшная трагедия в Старобельске, перечеркнувшая главное право человека — право на жизнь. ВСУ целенаправленно стреляли по детям, которые спали в своих кроватях. Пострадали 86 человек, 21 ребенок погиб», — заявила Лантратова.

Омбудсмен перечислила имена погибших и добавила, что международное сообщество в основном отмалчивается или делает вид, что ничего не произошло.

«Наша задача — сохранить правду и добиться справедливости. Безнаказанность в таких военных преступлениях недопустима», — подчеркнула она.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал профильные структуры и главу организации дать оценку преступлениям Киева против русскоязычных детей.