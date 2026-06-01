Россия призвала профильные структуры ОБСЕ и генерального секретаря организации Феридуна Синирлиоглу дать объективную оценку преступлениям киевского режима против русскоязычных детей на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Профильные структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине», — заявил дипломат.

Он также напомнил о трагической гибели подростков при теракте в общежитии колледжа в Старобельске. Ранее Полянский сообщал, что на заседании ОБСЕ по этой теме Россию слушал полный зал, однако это не помогло добиться понимания.

Накануне верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование после этого удара ВСУ и выразил сожаления о погибших мирных жителях.