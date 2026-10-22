Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет при омбудсмене

Главный редактор RT Маргарита Симоньян возглавит Общественный совет при уполномоченном по правам человека. С таким предложением к ней обратилась омбудсмен Яна Лантратова .

«Я знаю Маргариту как человека, который не остается в стороне, когда кому-то нужна помощь. Она умеет быстро находить выход из сложных ситуаций и собирать вокруг себя людей, готовых брать на себя ответственность», — подчеркнула Лантратова.

В совет войдут представители гражданского общества: лидеры НКО, журналисты, юристы и эксперты. Лантратова отметила, что структура должна не только решать отдельные проблемы, но и устранять их причины, чтобы не допускать повторения.

В ответ Симоньян заявила, что много лет пытается помогать людям, столкнувшимся с несправедливостью. Она надеется, что теперь у нее будет больше возможностей для этого.

«Знаю, как рьяно и беззаветно этим занимается Яна Лантратова. И буду счастлива ей в этом помогать», — сказала она.

Ранее книга Маргариты Симоньян стала лидером книжных продаж в Москве.