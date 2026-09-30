Произведение Маргариты Симоньян стало лидером книжных продаж в Москве
Издание «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» главного редактора RT Маргариты Симоньян заняло верхнюю строчку в еженедельном топе столицы. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные пресс-службы группы «Эксмо-АСТ».
Сводку по реализации литературы в ведущих магазинах Москвы за период с 21 по 27 сентября озвучил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Он представил результаты в утреннем эфире радиостанции «Москва FM».