Хинштейн отказался перевозить семью в Курскую область

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн будет жить и работать в регионе один, без семьи. Причины этого он объяснил на встрече с журналистами, его процитировал ТАСС .

«Это, безусловно, вопрос безопасности. <…> Понятно, что я — объект устремлений противника», — объяснил врио главы региона.

Хинштейн женат, у него двое сыновей.

Ранее он рассказал, что в регионе очень много работы, и ему даже приходится ночевать на рабочем месте. Врио губернатора пообещал приложить все усилия, чтобы навести в регионе порядок.

Он выразил уверенность, что оккупированные ВСУ населенные пункты региона удастся освободить в скором времени. После этого, по словам Хинштейна, предстоит сделать многое, чтобы восстановить разрушенные дома и инфраструктуру.