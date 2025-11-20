Кресты на гербе России закрепят законом

Госдума рассмотрит законопроект об обязательном наличие крестов над коронами и державой на государственном гербе России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин .

Он пояснил, что к нему поступили обращения от обеспокоенных россиян, которые сталкивались с изображениями гербов, где кресты заменяли другие элементы или вовсе отсутствовали.

«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — написал Володин в MAX.

В мае этого года участники движения «Зов народа» выпустили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить дизайнеров сайта Кремля Сергея Шапиро и Артема Геллера.

Общественники пояснили, что на логотипе герба вместо православных крестов нарисованы ромбы, что является нарушением закона о государственных символах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вопрос с изображением герба на сайте проблемой масштабирования. Если изображение сжать до минимума, то кресты превратятся в ромбы, так как цифровая картинка состоит из пикселей.