«Зов народа» призвал проверить герб России на сайте Кремля

Движение «Зов народа» обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить дизайнеров Сергея Шапиро и Артема Геллера. Поводом стало изменение дизайна герба России, размещенного на сайте Кремля.

Участники движения напомнили, что на гербе больше нет православных крестов, которые заменили ромбами. Авторами цифрового герба являются Шапиро и Геллер.

«Считаем, что данные обстоятельства требуют тщательной проверки на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Уголовному кодексу РФ», — отметили в обращении.

В движении напомнили, что государственные флаг, герб и гимн РФ, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. В связи с этим общественники призвали проверить действия Шапиро и Геллера.

Ранее «Зов народа» обратился в СК с просьбой проверить творчество художника Максима Кантора на русофобию. Во время эмиграции он глумился над участниками акции «Бессмертный полк» и памятью героев ВОВ.