В Кремле посоветовали авторам претензий к гербу на сайте президента растянуть картинку

Герб у России один, и на нем присутствуют кресты. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя претензии о замене крестов в схематичной схеме герба на сайте президента на коронах и державе двуглавого орла на ромбы. Его ответ опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк» .

Песков пояснил, что все это вопрос масштабирования. Цифровое изображение состоит из пикселей, и, если герб уменьшать, то кресты превратятся в ромбы. Но если картинку растянуть и увеличить до нормального размера, то сразу станет понятно, что кресты никуда не делись.

«Абсолютно вопрос масштабирования. Все, кто хотя бы примитивно разбираются в цифровой передаче изображения, это прекрасно знают. Герб у нас один, он с крестами такой, какой и должен быть. И этот герб есть на сайте президента», — заявил представитель Кремля.

С призывом проверить дизайнеров сайта президента России Сергея Шапиро и Артема Геллера к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратились участники движения «Зов народа». Они заявили, что не увидели православных крестов на схематичном изображении герба России и посчитали это нарушением статьи Уголовного кодекса.