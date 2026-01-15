Кремль заявил об ожидании ответа США по продлению ДСНВ

Песков: инициатива Путина о продлении ДСНВ — важная тема, но ответа США пока нет

Россия не получила ответ США на предложение президента Владимира Путина о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что с учетом важности темы из повестки она не ушла, но выход на новое продление потребует достаточно много времени.

«Безусловно, мы ждем ответа на инициативу Путина. Считаем это очень важной темой. Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор — очень сложный, растянутый по времени процесс», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о возможном подключении Китая к ДСНВ, представитель Кремля заявил, что отношение соседней страны к этому вопросу хорошо известно.

«Что касается наших китайских друзей, то их позиция хорошо известна. И мы с уважением к ней относимся», — подытожил Песков.

Срок действующего ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В конце сентября президент на заседании Совета безопасности объявил, что страна продолжит выполнять все действия соглашения после финальной даты. Путин подчеркнул, что это даст необходимое время, чтобы выйти на соглашение о новой версии договора.

Президент США Дональд Трамп объявил, что идея Владимира Путина продолжить выполнять пункты ДСНВ после его окончания хорошая. Но других комментариев после этого не последовало.