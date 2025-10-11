Трамп обсудил с Зеленским передачу ракет Tomahawk Украине
Президент США Дональд Трамп обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским поставку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщило издание Axios.
По информации источника, никакого финального решения американский лидер не принял. Разговор политиков продлился около 30 минут.
Зеленский в Telegram-канале охарактеризовал прошедший разговор с Трампом как продуктивный и хороший. Он отметил, что сообщил коллеге о необходимости усилить средства противовоздушной обороны Украины в связи с масштабными ударами по объектам энергетики.
Разговоры о поставках американских ракет Tomahawk Украине продолжаются уже вторую неделю. Президент России Владимир Путин отмечал, что у страны есть ответ — усиление собственной системы ПВО.