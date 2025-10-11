Трамп обсудил с Зеленским передачу ракет Tomahawk Украине

Axios: Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk на Украину

Президент США Дональд Трамп обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским поставку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщило издание Axios .

По информации источника, никакого финального решения американский лидер не принял. Разговор политиков продлился около 30 минут.

Зеленский в Telegram-канале охарактеризовал прошедший разговор с Трампом как продуктивный и хороший. Он отметил, что сообщил коллеге о необходимости усилить средства противовоздушной обороны Украины в связи с масштабными ударами по объектам энергетики.

Разговоры о поставках американских ракет Tomahawk Украине продолжаются уже вторую неделю. Президент России Владимир Путин отмечал, что у страны есть ответ — усиление собственной системы ПВО.