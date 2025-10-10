Россия приготовила ответ на передачу Украине ракет Tomahawk

Ответом России на ракеты Tomahawk, которые США могут передать Украине, станет усиление системы ПВО. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации, — сказал глава государства.

Также российский лидер обозначил свое отношение к разговорам о вероятной передаче Соединенными Штатами ракет Tomahawk киевскому режиму. Путин назвал их «понтажом».

«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — сказал президент журналисту.

Ранее в словах главы США Дональда Трампа о ракетах для Украины увидели скрытый сигнал. В Вашингтоне отметили, что вывод о позиции американского лидера можно будет делать в зависимости от того, какие ограничения на использование этого оружия он наложит.