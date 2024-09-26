Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не могла провести небольшая группа людей. По данным российских спецслужб, за организацией стояли крупные государства. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что сообщения о том, что для проведения этого акта саботажа использовались частные деньги, также опровергаются информацией, которой располагают российские силовики.

«У наших спецслужб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников и на частные деньги. Речь идет тоже о причастности крупных государств», — заявил Песков.

О том, что на подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» потратили 300 тысяч евро частных средств, ранее сообщила немецкий журнал Der Spiegel.

По данным авторов статьи, приказ о подрыве дал занимавший тогда пост главнокомандующего украинскими властями Валерий Залужный. Журналисты подчеркнули, что саму диверсию провела группа гражданских добровольцев, которую тренировал бывший офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский.

Публикация вышла в один день с заявлением правительства Германии о том, что на подозреваемых в подрыве газопроводов выдали серию ордеров. Власти пообещали провести расследование без учета чьих-либо интересов.