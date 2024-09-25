Стала известна стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

Spiegel: операция по подрыву «Северных потоков» стоила около 300 тысяч долларов

Операция по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обошлась почти в 300 тысяч долларов. Группа диверсантов состояла практически из гражданских лиц, сообщило издание Spiegel .

План диверсии, указали журналисты, одобрил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. При этом президент Владимир Зеленский якобы не знал о планируемой операции.

Тренировкой диверсантов занимался бывший офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский. Он же руководил группой водолазов, совершавших диверсию. Для финансирования операции привлекли частных инвесторов, отметили в материале.

Ранее стало известно, что в ходе расследования подрывов «Северных потоков» Генпрокуратура ФРГ ввыдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, одного из трех фигурантов дела о диверсии на газопроводах. Его сообщниками назвали семейную пару с Украины, которая владела в Польше туристической фирмой.