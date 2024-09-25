Диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море организовал бывший офицер Сил спецопераций Вооруженных сил Украины Роман Червинский. Операция прошла с разрешения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила газета Der Spiegel .

Немецкие журналисты выяснили, что подрыв газопроводов обошелся диверсантам в 300 тысяч долларов. Деньги предоставили частные источники, а президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал о готовящейся операции.

Червинский собрал и обучил команду, которая состояла из спецназовца, шкипера и помощника. По информации издания, они хотели повредить газопровод, чтобы лишить Россию доходов от продажи топлива в Европу. Диверсанты посвятили в свои планы Залужного, который дал «зеленый свет» на его воплощение. Нидерландская служба военной разведки еще в июне 2022 года предупредила о немецкие власти и ЦРУ о готовящейся диверсии, однако предотвратить ее не удалось.

Подрыв газопроводов произошел в конце сентября того же года в экономических зонах Швеции и Дании. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо утверждал, что Зеленский знал о подготовке диверсии.