Кремль заявил о постоянном диалоге с властями Сирии

Песков: Россия поможет Сирии в борьбе с боевиками после оценки ситуации

Россия внимательно следит за нападением боевиков в Сирии на подконтрольные Дамаску провинции и находится в постоянном контакте с властями ближневосточной страны. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, Дамаском. И в зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима властям Сирии, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что усиление военной помощи дружескому государству возможно только после тщательной оценки ситуации.

Объединенные силы террористов атаковали правительственные войска в Сирии в конце ноября. За несколько дней боевики захватили провинции Алеппо и Идлиб. По последним данным, в четверг, 5 декабря, ожесточенные бои начались в провинции Хама.

В Министерстве обороны Сирии заявили, что при поддержке российской авиации нанесли серьезное поражение террористическим группировкам в ходе боевых действий.

Обострение в Сирии стало темой переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе беседы стороны обсудили пути для прекращения террористической агрессии против законного правительства страны. Путин обратился к Эрдогану с предложением повлиять на ситуацию в регионе, используя свои возможности.