В Сирии заявили о помощи России в выводе кадетов из окружения в Алеппо

Кадетов военно-технической академии имени Хафеза Асада в Алеппо успешно вывели из окружения с помощью политических усилий России и Сирии. Об этом сообщило главное командование сирийской армии, заявление процитировало РИА «Новости» .

«Благодаря совместной военно-политической координации между Сирией и Россией осада со стороны <…> террористических группировок была снята и кадеты смогли благополучно покинуть академию, добравшись до города Хомс», — заявило командование.

Военные отметили, что учащиеся и офицеры академии продемонстрировали стойкость в бою с боевиками, которые атаковали город. Сейчас врачи оказывают помощь всем пострадавшим кадетам.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США воспользовались специальным каналом связи с РФ из-за ситуации в Сирии. Он отметил, что Америка и Россия действуют в этой стране «достаточно близко друг к другу».