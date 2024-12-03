Путин и Эрдоган обсудили Сирию

Путин призвал Эрдогана поддержать Сирию в борьбе с террористами

Усиление атак со стороны радикальных террористических группировок стало темой телефонных переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа прошла по инициативе турецкой стороны.

Путин заявил, что необходимо приложить все силы для прекращения террористической агрессии со стороны радикальных группировок против сирийского государства и законного правительства страны.

Глава государства подчеркнул, что нужно добиться восстановления стабильности и конституционного порядка на всей территории Сирии, и призвал собеседника использовать свои возможности в регионе.

В ходе беседы лидеры России и Турции также обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках Астанинского процесса, который направлен на прекращение гражданской войны в Сирии, отметили важность дальнейшей координации двух стран и участие Ирана в нормализации обстановки в регионе.

Путин и Эрдоган договорились, что продолжат совместную работу по деэскалации сирийского кризиса.

Кроме того, главы дружественных государств обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках взаимной торговли и энергетики.

Радикальные объединения боевиков атаковали позиции правительственных войск в Сирии в конце ноября. За короткий срок террористы взяли под контроль провинции Алеппо и Идлиб. Армия страны при поддержке российских военных сдержала наступление и нанесла серию ударов по позициям террористов на занятых территориях.

Виток эскалации в Сирии станет темой заседания Совета Безопасности ООН. Его инициировали постпредства России и Китая при поддержке представителей стран Африки по просьбе сирийских дипломатов.