Запад напугали переброской российских кораблей на Карибы

Reuters: Россия начала перебрасывать корабли на Карибы для проведения учений

Россия начала переброску своих кораблей и самолетов для проведения учений в Карибском бассейне. Маневры якобы пройдут в ближайшие недели, сообщило агентство Reuters .

Источники различных зарубежных изданий, в том числе Miami Herald, заверили, что учения станут своеобразным ответом России на поддержку США со стороны Украины.

Журналисты предположили, что российская сторона хочет продемонстрировать определенный уровень глобально демонстрации силы.

По другой версии, цель маневров на Карибах — выбить американцев из колеи и повлиять на внутреннюю аудиторию.

СМИ предположили, что российские корабли остановятся на Кубе и в Венесуэле и после окончания учений не покинут регион до начала осени — на этот период якобы запланировали еще одни маневры.

В США, указали в статьях, не относятся к учениям как к угрозе, хотя Россия о них не предупреждала.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями СМИ на полях ПМЭФ-2024 отмечал, что страна ответит на поставки Украине западных вооружений, которыми ударят по российской территории. Его идею поддержал зампред Совбеза Дмитрий Медведев