Кремль указал на браваду в угрозах «вояки» Зеленского

Переход украинского лидера Владимира Зеленского к угрозам стал следствием отчаяния и попыткой показать европейцам, что он хороший и удачливый вояка. Об этом в комментарии журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что все подобные заявления Зеленского не только безответственны, но и стали очередным доказательством того, что киевский режим нацелен на продолжение боевых действий, а не на достижение мира.

«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев, которыми теперь должны стать европейцы, убедить в том, что он хороший и удачливый вояка. Поэтому сыплет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что реальное положение дел на фронте свидетельствует как раз об обратном: с каждым днем позиция украинских войск и властей страны на возможных переговорах становится только хуже.

В минувший четверг, 25 сентября, Зеленский в интервью изданию Axios заявил, что работающим в Кремле чиновникам необходимо узнать адреса ближайших бомбоубежищ. Он подчеркнул, что получил одобрение от президента США Дональда Трампа наносить удары по объектам российской энергоструктуры, военным заводам и ракетным полигонам, а также предварительное согласие на передачу нового вида вооружений, который радикально изменит ход боевых действий.