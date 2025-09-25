Зеленский намекнул на согласие Трампа на передачу дальнобойного оружия

Украина получила предварительное согласие от президента США Дональда Трампа на передачу новой системы вооружений, которая поможет остановить боевые действия. Об этом в интервью Axios заявил лидер страны Владимир Зеленский.

Он пояснил, что в ходе встречи с главой Белого дома обратился к нему с единственной просьбой — о передаче новой системы вооружений, которая может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров

«Трамп ответил: „Мы будем работать над этим“», — заявил Зеленский.

Публично ответить, о каком именно оружии идет речь, он отказался, но подчеркнул, что считает его получение необходимым.

«Это окажет дополнительное давление на Путина и заставит его пойти на соглашение», — пояснил украинский лидер.

В ходе интервью Зеленский заявил, что готовит нанесение ударов по Кремлю и другим важным объектам, поэтому гражданским чиновникам необходимо найти ближайшие бомбоубежища.

В минувший четверг, 24 сентября, генеральный секретарь США Марко Рубио в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН допустил передачу Украине наступательного вооружения. Он пояснил, что оно необходимо для дополнительной защиты от новых атак.