Зеленский пригрозил нанести удары по Кремлю

Работающим в Кремле чиновникам необходимо знать, где находятся ближайшие бомбоубежища, которые им понадобятся, если боевые действия продолжатся. Об этом в интервью Axios заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это же касается и других важных центров принятия решений, которые стали целями для предстоящих ударов со стороны ВСУ.

«Кремлевские чиновники должны знать, где находятся бомбоубежища, им это необходимо, если они не остановят войну. Украина продолжит отвечать каждый день», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом получил поддержку в ударах по российской энергетической инфраструктуре, военным заводам и ракетным полигонам даже несмотря на то, что они хорошо защищены.

«Россия бьет по нашим объектам энергетики, и президент Трамп поддержал наше решение ответить тем же», — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские военные уже имеют дальнобойные беспилотники, которые способны наносить удары вглубь России. В ближайшее время ВСУ получат дополнительные системы вооружений, которые якобы приблизят окончание боевых действий.

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на четверг, 25 сентября уничтожили над российскими регионами 45 беспилотников, запущенных с территории Украины. В Минобороны уточнили, что летательные аппараты вторглись в воздушное пространство Ростовской области, Краснодарского края, Крыма, а также Черного и Азовского морей.