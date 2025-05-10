Кремль сравнил масштаб переговоров зарубежных лидеров в Москве с крупными саммитами

Масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы в Москве можно сопоставить с уровнем переговоров на крупных саммитах. Об этом Life.ru заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нужно так сказать. Потому что саммит — встречи в верхах, ну сейчас встречи в верхах и происходят на высшем уровне», — сказал он.

Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин после переговоров с главами стран, приехавшими на празднование 80-летия Победы, встретится с представителями прессы, его процитировал телеканал «Россия 1».

Уже состоявшиеся переговоры официальный представитель Кремля назвал очень хорошими.

«Много стран приехали на празднование Дня Победы. Это очень важно точки зрения содержания и с точки зрения символизма», — подчеркнул он.

Ранее Песков назвал нервной реакцию европейских стран на парад Победы в Москве.