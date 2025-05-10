Европейцы занервничали из-за международной консолидации вокруг Дня Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Ее отрывок журналист ВГТРК опубликовал в своем Telegram-канале.

«Безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая. Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы, вокруг гордости за ту победу над фашизмом и освобождение мира от фашизма», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, это идеология, которую разделяют страны, руководители которых собрались 9 Мая на Красной площади. Он подчеркнул, что это единение «не дает покоя европейцам».

Накануне Франция, Великобритания, Германия и Польша пригрозили России новыми санкциями, если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня на условиях Украины.