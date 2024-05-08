Кремль счел вызывающей провокацией идею отправки войск НАТО на Украину | 360°

Власть 08 мая 2024, 13:30 Кремль счел вызывающей провокацией идею отправки войск НАТО на Украину Песков назвал источником огромной опасности участие НАТО в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Вмешательство военных стран НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность. С таким заявлением в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появление на сайте президента Владимира Зеленского петиции о вводе иностранных войск.

Он подчеркнул, что киевский режим всегда был непредсказуем, поэтому опубликованный документ в Кремле рассматривают как чрезвычайно вызывающую провокацию.

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«Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность. Поэтому мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией. И очень внимательно наблюдаем за этим», — заявил Песков.

В опубликованной на сайте президента Украине петиции авторы призвали главу государства в кратчайшие сроки обратиться к руководителям США, Северной Ирландии, Великобритании и стран Евросоюза для введения войск на территорию страны. Для рассмотрения в офисе президента Украины петиция должна набрать 25 тысяч голосов.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, НАТО объявит об отказе по вводу войск на Украину на саммите, который пройдет в июле в Вашингтоне. В распоряжении журналистов оказался предварительный проект документа, который участники утвердят после окончания встречи.